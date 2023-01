Axel Callís: “Me llama la atención que el gobierno siga celebrando las no derrotas”

El sociólogo y Director de Data influye, Axel Callís, se refirió a la semana política que vivió el Gobierno de Gabriel Boric, como también de la Acusación Constitucional que sufrió el ministro Giorgio Jackson.

En conversación con ‘Qué hay de nuevo’, Axel Callís se refirió sobre los efectos que tendrá para el Gobierno de Gabriel Boric el rechazo de la Acusación Constitucional contra el ministro Giorgio Jackson:”El gobierno no sale incolumne, más bien sale magullado (…) esto escaló muy rápido, eso demuestra la debilidad del gobierno”, expresó.

En esa misma línea, el director de Data influye fue enfático en señalar que el ministro de Desarrollo Social y Familia no sale bien parado de esta acusación y que además, hay un ánimo de triunfalismo en el Ejecutivo. “Me llama la atención que el gobierno siga celebrando las no derrotas (…) el ministro no sale bien parado”.

Para finalizar, Callís tuvo palabras para la inseguridad que afecta a la ciudadanía, subrayando que la política en general está más preocupada que el Gobierno de ese ámbito: “El Gobierno está tratando de mirar cualquier cosa que le ayude a tomar la agenda, yo veo que la política está más preocupada de eso temas que el Gobierno”.