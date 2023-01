Matías Walker ante requerimiento de anulación por indultos: “Creemos que hay bases para que el Tribunal Constitucional se pronuncie”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oWCNYTeG1Z","duration":"00:11:09","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/a57119accd270ddd87ee023d857ccfbf.mp4"}]}

Agregó que pese a esto, la mesa de seguridad debe volver a constituirse, ya que destacó que la agenda legislativa en este tema es fundamental.

En diálogo con ‘Quién Lo Diría‘, el senador Matías Walker, del partido en formación, Demócratas, abordó el requerimiento presentado junto a parlamentarios de Chile Vamos, para revocar los indultos decretados por el presidente Gabriel Boric, y explicó que “hay bases para que el Tribunal Constitucional se pronuncie y afirmó que la jurisprudencia del organismo es fundamental”.

Asimismo, afirmó que pese al conflicto con el Ejecutivo, no hay excusa para no abordar el tema de seguridad. “La mesa de seguridad debe volver a constituirse, no es condición, no estamos de acuerdo con los indultos pero no puede obstar a sacar una agenda legislativa”, señaló.

