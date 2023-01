Hernán Cheyre advierte ante opción de nuevo retiro de fondos: “Eso no puede repetirse, sería un retroceso tremendo”

El Presidente del Consejo CIES – UDD, dijo que “el gobierno tiene un rol muy importante en no dejarse tentar por estos cantos de sirenas”.

En conversación con ‘Más que Números‘, Hernán Cheyre abordó el escenario económico actual del país y remarcó la importancia de actuar con pragmatismo ante la opción de que se presente un proyecto que permita un nuevo retiro de fondos. “Vienen tiempos difíciles, le tengo mucho temor y en el mes de abril, el tema de un nuevo retiro está encima de la mesa y se va a reactivar“, afirmó.

El economista, además manifestó que en este contexto, “el gobierno tiene un rol muy importante en fijas las banderas en este sentido y no dejarse tentar por estos cantos de sirena. El bloque oficialista está dividido, no me extrañaría que los más díscolos puedan intentar un echaría por tierra todo lo que se ha avanzado”. En esta misma línea, concluyó “eso no puede repetirse porque se está pagando caro. Si hubiese nuevos retiros, sería un retroceso tremendo, lo veo como un nubarrón”.

Respecto de las proyecciones económicas para este año, Cheyre aseguró que “lo que viene después no es positivo, soy muy pesimista. Las tasas de crecimiento tendencial que entrega el Banco Central, de acá a 2030, son de entorno al 2%. Con eso no logramos nada”. Agregó que “el gran desafío es ver cómo levantamos la pendiente de esa curva de crecimiento tendencial. Eso se va a lograr con menos ideología, y siendo pragmático”.

