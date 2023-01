Andrés Tagle: “Nosotros no aseguramos el local más cercano al domicilio, no se puede hacer perfecto”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz2krqyQ36R","duration":"00:17:48","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/985eedf77daf7e8ccfe5d92afbc322cb.mp4"}]}

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral confirmó que las elecciones del 7 de mayo y 17 de diciembre son de carácter obligatorio.

Tras la aprobación del voto obligatorio el pasado 19 de diciembre del 2022, la primera elección de este carácter se llevará a cabo este domingo 7 de mayo, la que corresponde a las elecciones para el consejo constitucional. En conversación ‘Déjate Caer esta tarde‘, Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servicio Electoral dio más detalles de lo que serán las votaciones.

Según un análisis de Data Science de Unholster, reveló que el Servicio Electoral (SERVEL) cambió el local de votación de un 61% de personas habilitadas para sufragar, por lo que Tagle se refirió ante la actualización de datos y no verse afectado por su lugar de votación: “Mucha gente no se ha visto beneficiada por este cambio debido a que no han actualizado sus datos (…) Es un tramite fácil y sencillo que se puede hacer por las páginas del SERVEL”, aseguró.

Cabe destacar que el próximo jueves 26 vence el plazo para actualizar el domicilio para las votaciones, pese a esta re-asignación, Andrés Tagle afirmó que: “Nosotros no aseguramos el local más cercano al domicilio, pero si cerca, no se puede hacer perfecto (…) no se puede hacer perfecto porque dependemos de la cantidad de establecimientos disponibles”.

Sin embargo, en la actualización de datos hay que evitar errores como abreviar el nombre de las calles, utilizando su nombre y enumeración completa.

Además, las excusas para ausentarse de esta elección son:

Estar fuera del país

Ubicarse a más de 500 km de distancia del lugar de votación

Contar con problemas de salud y este debe tener su respectivo certificado

Las personas que cumplan funciones dicho día de votación como lo puede ser Carabineros, Fuerzas armadas, etc.

Para finalizar, Tagle señaló que el 27 de enero se dará a conocer el padrón electoral para la personas mayores de 90 años que no cuenten con una cédula de identidad vigente en los últimos 11 años: “Esto se hace para personas que asumimos como fallecidas o que el registro civil no cuente con su certificado de defunción pertinente y recalquemos que esto es una ley”

Dicho art. 31 bis Ley N° 18.556 señala que las personas mayores de 90 año, pero que no tengan pasaporte o cédula de identidad vigente y que no hayan votado durante las últimas dos elecciones serán nominadas para salir del padrón electoral.