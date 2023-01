¿Cómo organizar los gastos durante las vacaciones?: Romina Capetillo entrega consejos clave para cuidar el bolsillo

Comenzó la temporada de vacaciones y con ello un aumento considerable en los gastos de los veraneantes, por lo que la experta en finanzas personales y educación financiera, Romina Capetillo, entregó importantes”tips” para que esta etapa del año sea más amena y agradable para el bolsillo.

Según el último informe de la Universidad San Sebastián sobre morosidad, Chile tiene un 73,5% de morosos permanentes, una alerta de que es importante anticiparse a los gastos de estas fechas veraniegas, conociendo el presupuesto diario y mensual destinado para las vacaciones.

El uso de la tarjeta de crédito es muy común en estas fechas, algo que la especialista señala que “hay que ir aprovechando la cantidad de cuotas, acumulación de puntos de distintos centros comerciales, como también respetar la fecha de facturación y no gastar dinero que no se puede deliberar o disponer a largo plazo”, siendo este último el principal error que comete las mayoría de las personas.

Sabiendo que estamos adentrándonos en el “peak veraniego” y que marzo con sus abultados gastos se está acercando, Romina considera que es importante empezar a ahorrar desde ya, anticipándose a las fechas importantes como septiembre, navidad y/o año nuevo. Uno de los consejos que entrega, es comprometiéndose con un 10 o 20% del sueldo, sin embargo, de no llegar a ese monto se aconseja que se destine lo que permita el bolsillo e ir diversificando el medio donde se almacene el capital, este puede ser en cuentas de ahorro y/o depósitos a plazo.

Ahorrar cada vez se ha vuelto más complejo, no obstante, la experta en educación financiera aconseja cómo poder hacerlo, siendo el primer paso siempre “aprender e interiorizarse en aspectos bancarios que no requieren un mayor grado de dificultad como los depósitos a plazos”. La experta dice que “es ahí donde el banco te da intereses por almacenar el capital, siendo muy confiable ya que no tiene riesgo de perdida y mayor variabilidad”, afirma Capetillo.

Asimismo, la experta en finanzas, que se ha convertido en una de las influencers más importantes en esta área, subraya que “está la cuenta vista que te entregan cierta rentabilidad diaria, por lo que existen diversas alternativas donde no tenemos que hacer mucho para ahorrar”. De esta forma se puede enfrentar de mejor manera este verano y el próximo, amenizar el bolsillo de todos los ciudadanos.

