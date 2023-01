Entrevistas Ministro Cordero ante cuestionamiento por indultos: “No se pueden revocar, la ley es muy clara sobre esto” {"multiple":false,"videos":[{"key":"oWBSA4nkJA","duration":"00:21:42","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/74ce92c608fa3d6d6707e6a9ad537e44.mp4"}]} En conversación con ‘Quién Lo Diría‘ y a pocos días de haber asumido en el cargo tras la salida de Marcela Ríos, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a los cuestionamientos tras los indultos decretados por el presidente Gabriel Boric. Respecto de esto, explicó que “hay que distinguir lo jurídico de lo político, o lo legal del mérito. Ese es el escenario en el que estamos”. Asimismo, el secretario de Estado agregó que “en las circunstancias que la oposición hubiese llevado el tema a la Contraloría y ahora al Tribunal Constitucional lleva a que discutamos el ejercicio de la potestad constitucional de indulto, esa es una discusión jurídica”. Sobre el llamado de la oposición al gobierno de echar pie atrás a los indultos, Cordero descartó la viabilidad de dicho requerimiento. “No se pueden revocar, la ley es muy clara sobre esto, son actos declarativos de derecho. Si la discusión es jurídica sobre eventuales vicios está trabada en la Contraloría y el Tribunal Constitucional. En esta misma línea, detalló que “si la oposición argumenta del modo en lo que está haciendo, no solo está cuestionando estos indultos, sino la forma en que se ha ejercido la potestad en los últimos años”. Fiscal Nacional Consultado por la elección de Ángel Valencia como nuevo Fiscal Nacional, tras ser ratificado en el tercer intento en el Senado, aseguró que “una de las cosas que quedó en evidencia en el proceso (…) es que el Ministerio Público requiere de reformas estructurales“. Revive la conversación con Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga en ‘Quién lo Diría‘

