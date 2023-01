Entrevistas Juan Antonio Coloma (UDI) por mesa de seguridad: “Le hemos dicho al gobierno que demuestre buena fe al momento de sentarse a conversar” El diputado y subjefe de la bancada UDI se refirió a la polémica de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric a Jorge Mateluna y Luis Castillo, además de otros 12 condenados por delitos vinculados al estallido social, como también de la Mesa de seguridad, donde se ven enfrentados tanto oficialismo y oposición El diputado Juan Antonio Coloma (UDI), criticó al gobierno por su postura a la hora de negociar en la mesa por el acuerdo de seguridad. En relación a los primeros indultos, el diputado fue tajante en la posición de su bancada. “Esperamos que la Contraloría y el Tribunal Constitucional puedan revertir si no todos, al menos algunos de estos indultos, en específico el del exfrentista Mateluna y al delincuente Castillo”, afirmó Coloma. Siguiendo la línea de lo anterior, Juan Antonio Coloma, fue enfático en señalar que se vulneró el decreto sexto de la ley de indultos. “Cuando uno revisa el antecedente de Mateluna, evidentemente hay una vulneración de leyes y reglamentos, esperamos que el Gobierno haga algo para poder revertir esta situación”, señaló el subjefe de la bancada gremialista. Dicho decreto señala que de haber una parte agraviada, la facultad de indulto no podrá ser otorgada, aunque haya sido procedido de oficio. Cabe destacar que las bancadas de UDI, RN y Evópoli, decidieron desistir de la Mesa de seguridad convocada por Gabriel Boric, debido a los indultos otorgados mencionados anteriormente, pese a que el llamado del Presidente fue de que estos formaran parte nuevamente parte de esta mesa. En cuanto a esa postura, el legislador, planteó que: “Le hemos dicho al gobierno que demuestre buena fe al momento de sentarse a conversar(…) Si el gobierno da garantías mínimas para sentarnos a conversar, nos vamos a sentar a conversar”. La mesa tiene como objetivo principal enfocarse en las problemáticas de seguridad a nivel país, pero debido a la bajada de estas tres bancadas no se ha podido avanzar en las futuras legislaciones en aspectos de seguridad. Coloma consolida la idea de que “si se sienta una o dos personas en esta mesa, no va a tener ninguna repercusión al momento de legislar”. Para finalizar, el subjefe de la bancada del partido de derecha, contó que su bancada está dispuesta a frenar el receso de febrero con la finalidad de apurar lo máximo posible el encuentro en esta mesa que ayuda beneficiar a todos los ciudadanos en aspectos de seguridad.

[{"id_post":64456,"post_title":"Juan Manuel Astorga: \u201cHoy cuesta entender qui\u00e9n es el presidente Boric y cu\u00e1les son sus convicciones a la hora de gobernar\u201d","post_link":"\/editoriales\/2022\/12\/19\/juan-manuel-astorga-gabriel-boric-segunda-vuelta.html","post_date":"Dic 19 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/04\/ASTORGA-JUAN-MANUEL-3-461x306.jpg","tag_principal":false},{"id_post":63999,"post_title":"Juan Manuel Astorga: “No es que Carabineros no sepa o no quiera actuar, pero no cuenta con el respaldo y con el apoyo necesario”","post_link":"\/editoriales\/2022\/12\/05\/juan-manuel-astorga-carabineros.html","post_date":"Dic 05 2022","image":"\/sites\/2\/2021\/10\/juan-manuel-astorga-3-545x306.jpg","tag_principal":"Quien lo dir\u00eda"},{"id_post":63787,"post_title":"Daniel Johnson de Paz Ciudadana: “Las medidas de seguridad que se est\u00e1n tomando no son efectivas”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/11\/29\/daniel-johnson-paz-ciudadana-crimen-migracion.html","post_date":"Nov 29 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/11\/ninos-paseo-jpg-408x306.jpg","tag_principal":false}]