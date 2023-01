Ex superintendente de Pensiones e Isapres: “No es normal que el gobierno se demore tanto analizando las consecuencias del fallo”

El ex superintendente de Pensiones, Manuel Inostroza, se refirió a la situación tras el fallo de la Suprema contra las Isapres.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Inostroza afirmó sobre la crisis que viven hoy por hoy las Isapres que: “Esa tranquilidad y personalización del conflicto no se condice con la preocupación práctica que están teniendo los afiliados”.

Consultado por el de la Superintendencia sobre las Isapres, dijo que es tiene “que interpretarse de una manera que no agrave la crisis y que no signifique que las Isapre van a tener que devolver plata que no tienen”.

Sobre lo que está ocurriendo con la crisis del sistema de las Instituciones de Salud Previcional, fue tajente en afirmar que “el que crea que aquí hay una oportunidad de hacer la reforma que no pudieron hacer hace seis meses atrás, realmente están delirando”.

Finalmente, subrayó que: “No es normal que el gobierno se demore tanto analizando las consecuencias del fallo”, concluyó.