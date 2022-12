Carlos Caszely recuerda a Pelé: “Los que lo comparan (con Messi y Maradona) no saben. Pelé no tenía comparación”

A solo minutos de enterarnos de la muerte del eterno Pelé, en ‘Déjate Caer Esta Tarde’ tomamos contacto con uno que tuvo la oportunidad de conocerlo: El gran Carlos Caszely, leyenda del fútbol chileno, quien creció admirando a ‘O Rei’ para luego conocerlo de cerca.

Afectado por la partida del ídolo brasileño, Caszely no se reservó palabras: “Este año de mierda termina con la partida del más grande”, sentenció al comienzo del contacto, dejando en claro que es uno de los que considera a Pelé como el mejor jugador de fútbol de la historia.

De hecho, el ex Colo Colo se mofó de aquellos que consideran que otros nombres pueden acercarse a lo que hizo Pelé: “Son los que no saben. Los que no saben lo comparan con otros jugadores. Pero los que vimos jugar a Pelé, a Maradona y a Messi sabemos que Pelé no tenía comparación”.

Te dejamos con la entrevista completa junto a Pancho Araya y Piedad Vergara.