Entrevistas Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central: “Yo creo que la inflación va a empezar a bajar de forma relativamente significativa” {"multiple":false,"videos":[{"key":"czyfh4jznAy","duration":"00:13:50","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3018adef67539242b30632e671f2eebb.mp4"}]} Rodrigo Vergara, investigador senior del CEP y expresidente del Banco Central, se refirió a distintos temas de la actualidad económica en el programa ‘Quién lo diría‘. El economista analizó lo que fue este 2022, las distintas discusiones respecto a reformas y lo que se viene para el 2023. Entre sus comentarios, destacó que la inflación comenzaría a bajar, mientras se mantenga la política fiscal como está programada. Revive la conversación con Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga.

