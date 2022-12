Entrevistas Abogado Francisco Cox sobre el proceso de designación de un nuevo fiscal nacional: “Ha faltado el principio de deferencia” {"multiple":false,"videos":[{"key":"czyfsdf8bZC","duration":"00:12:45","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/71172374b3399429b67e31a087735db7.mp4"}]} El abogado penalista, experto en Derechos Humanos y excandidato a fiscal regional, Francisco Cox, conversó en ‘Quién lo diría‘ sobre la designación de un nuevo fiscal nacional. Se refirió a los distintos problemas que han marcado el proceso y los diferentes actores involucrados, como el Senado, la fiscalía y la Corte Suprema. Revisa la entrevista con Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.

