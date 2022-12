Entrevistas Salvador Millaleo: “Si quieren hacer una cárcel especial para mapuches, tiene que ser para todos los delitos” Luego de que el gobierno confirmara que se evalúa crear una cárcel especial para presos pertenecientes a pueblos originarios, algo que ha encontrado argumentos a favor y en contra desde todo el espectro político. Para analizar esta iniciativa, en ‘Qué Hay De Nuevo’ tomamos contacto con el abogado mapuche y doctor en Sociología, Salvador Millaleo, quien aseguró que la única forma en la que tendría sentido un proyecto así, es que se aplique a todos los presos mapuches, y no solo aquellos procesados por delitos asociados al conflicto en la Macrozona Sur. Te dejamos con la entrevista completa junto a Paola Berlín, Catalina Edwards y Matías De La Maza.

[{"id_post":58114,"post_title":"Salvador Millaleo: “Si gana el Rechazo, el gobierno se queda sin relato en el tema ind\u00edgena”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/07\/28\/salvador-millaleo-si-gana-el-rechazo-el-gobierno-se-queda-sin-relato-en-el-tema-indigena.html","post_date":"Jul 28 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/07\/salvador-millaleo-545x306.jpg","tag_principal":false},{"id_post":50667,"post_title":"Salvador Millaleo: “La plurinacionalidad no puede ser s\u00f3lo una palabra que no acarree una redistribuci\u00f3n del poder interno”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/02\/23\/salvador-millaleo-la-plurinacionalidad-no-puede-ser-solo-una-palabra-que-no-acarree-una-redistribucion-del-poder-interno.html","post_date":"Feb 23 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/02\/UXH6SHWE3VGYRHVDF5RVQ5YOUY-459x306.jpeg","tag_principal":"Quien lo dir\u00eda"},{"id_post":38933,"post_title":"Salvador Millaleo: “Una convenci\u00f3n no puede ser un congreso peque\u00f1o”","post_link":"\/entrevistas\/2021\/08\/31\/salvador-millaleo-una-convencion-no-puede-ser-un-congreso-pequeno.html","post_date":"Ago 31 2021","image":"\/sites\/2\/2021\/08\/UXH6SHWE3VGYRHVDF5RVQ5YOUY-459x306.jpeg","tag_principal":"Qu\u00e9 Hay de Nuevo"}]