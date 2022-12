José Antonio Kast descarta opción de lista única con Chile Vamos: “No queremos estar en un pacto con ellos”

El líder del Partido Republicano criticó la gestión del presidente Gabriel Boric y también a la clase política, luego del acuerdo suscrito para el proceso constituyente.

En conversación con ‘Quién lo Diría’, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y ex candidato presidencial abordó la situación política del país.

A un año exacto de la elección presidencial del 2o21, donde Gabriel Boric se convirtió en presidente de la República, José Antonio Kast se refirió a lo que él cree que habría ocurrido si hubiese sido electo.

En ese sentido, Kast apuntó que: “Si yo hubiese sido presidente, la Constitución se habría rechazado igual, y además tendríamos más paz social y una manera de enfrentar la crisis económica muy distinta“.

Consultado por el proceso constituyente, cuyo acuerdo se cerró el pasado lunes, Kast afirmó que: “Pasar a llevar al poder legislativo no me gusta, y volver a incurrir en lo mismo del 15N, es un error. Nos prometieron una nueva constitución y paz social, ahora sólo una nueva constitución”.

Asimismo, dijo que: “No tengo problema en que se modifique la constitución (…) estos dichos de que si la firma Boric se garantizará un pacto social es una mentira”.

Respecto de una eventual lista junto con Chile Vamos para el proceso constituyente, el ex candidato lo negó. “Es muy difícil llegar a un acuerdo con quienes están pactando con la izquierda radical (…) no queremos estar en un pacto con ellos”.

El ex presidente del Partido Republicano además argumentó que él no se siente “para nada extremo sino que en el centro del sentido común (…) me alegro no estar en la foto del acuerdo constitucional”.

Al ser consultado por el controvertido grupo de ultraderecha, Team Patriotas, Kast fue tajante. “Tengo mucha distancia de los líderes del Team Patriota. Francisco Muñoz se ha convertido en una persona que no respeta los pactos democráticos”. El líder del Partido Republicano además fue claro en decir que “no hay ningún nexo entre el Partido Republicano y ellos”.