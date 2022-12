Luis Cordero y acuerdo constitucional: “Las bases responden a los traumas de la Convención Constitucional”

El abogado constitucionalista, Luis Cordero, se refirió al acuerdo constitucional suscrito entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, Cordero deslizó que: “El problema (del acuerdo y sus bases) es el contexto en el cual se enmarcan estas doce bases cuando se logra el acuerdo. Las bases responden a los traumas de la Convención Constitucional”.

El abogado criticó que: “El Comité de Expertos no se corresponde a lo que se propone” y afirmó que “no hay que extraviarse, los expertos van a venir de lo que decidan los partidos”.

Cordero además planteó que: “Hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos en que la fotografía final de los 24 expertos busque personas con un perfil de soluciones razonables”.

Finalmente, consultado por la idea de que los ex presidentes sean parte del proceso, Cordero dijo que: “Los ex presidentes de la República son instituciones relevantes, pero no creo que deban tener un rol formal en el proceso”.