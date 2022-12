Vlado Mirosevic : “Me parece grave que presidentes de partido que firmaron el acuerdo, hoy estén diciendo que le van a hacer cambios”

En conversación con ‘Quién lo Diría’, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, se refirió al acuerdo constituyente.

El presidente de la Corporación se refirió a la polémica por sus declaraciones sobre la no remuneración de los expertos para redactar la nueva carta magna y dijo que: “En la mesa de negociación lo que se dijo verbalmente fue que se acordó que sean expertos no remunerados“, eso sí, aclaró que “no quedó redactado en el acuerdo”.

Mirosevic explicó que “básicamente se tomó esa determinación por austeridad, queríamos buscar que el proceso le costara menos a Chile” y dejó la puerta abierta a que “si es que es necesario que se remuneren a los expertos, las fuerzas políticas deberán acordarlo. Yo simplemente reproduje lo conversado en la mesa”.

Sobre el acuerdo, que ingresará por medio de la Cámara de Diputadas y Diputados como reforma constitucional, Mirosevic reiteró que “nuestro llamado es a honrar la palabra (…) no va a haber un acuerdo a la medida”.

En ese sentido, el diputado del Partido Liberal deslizó que: “Yo le podría hacer una lista de 15 cosas que a mi me faltaron, pero después de perder un plebiscito uno no tiene la capacidad de imponer. Este no es un acuerdo que deje 100% contento a alguna de las partes, pero es un acuerdo aceptable para las partes”.

Asimismo, emplazó a sectores que están condicionando su voto en la Cámara Baja de acuerdo a cambios. “Me parece inaceptable que los presidentes de partidos que firmaron el acuerdo, digan ahora que quieren hacer cambios”.