Ernesto Ottone y situación política en Chile: “Estamos frente a lo que vemos en Perú”

En conversación con ‘Quién lo Diría’, el columnista Ernesto Ottone, se refirió a la situación política que vive el país.

El sociólogo se refirió a las conversaciones entre las fuerzas políticas para habilitar un nuevo proceso constituyente, donde aún no hay acuerdo. “Si hiciéramos un análisis de los contenidos ya han habido acercamientos grandes. No se quiere tener una Convención como la anterior, pero por un lado hay un doctrinarismo”.

Ottone afirmó en ese sentido que: “Lo que se plantea es una solución mixta pero que para algunos es inaceptable doctrinariamente (…) estamos en la baja política, en los cálculos y miradas de la correlación de fuerzas”.

En esa línea, sobre las palabras del presidente Boric en relación con la búsqueda de acuerdos, Ottone fue claro. “Si el presidente Boric va a tratar que se logre un consenso me parece bien, pero no me parece bien que tome partido por alguna de las posiciones”.

Ottone además detalló la situación que atraviesa el país. “Estamos frente a lo que vemos en Perú, una pérdida de confianza en la clase política (…) están arriesgando todo, a una caída mayor de la confianza ciudadana en la política”.

Finalmente, el sociólogo y columnista declaró que: “El resultado del plebiscito fue muy decidor de cuál es el estado de ánimo del votante chileno, lo otro era una ilusión de poder manejarlo todo. La fragmentación que existe ahora responde al decaimiento del sistema partidario político”.