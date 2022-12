Fiscal Emiliano Arias: “Lo que más necesita la Fiscalía y las instituciones de justicia es transparencia”

El fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, se refirió a la situación tras el rechazo del Senado a José Morales como nuevo fiscal nacional.

Respecto de la decisión del Senado, Arias apuntó que: “No dramatizaría mucho, es una de las opciones que se rechace la propuesta de Fiscal Nacional” y agregó que “tenemos que tener en cuenta lo que piensa la ciudadanía y lo que nos dicen sobre los fiscales. Deben someterse a escrutinio popular”.

Sobre el nombre que debe asumir y el rol que cumplirá, Arias fue tajante. “El momento actual requiere una persona que esté en la institución, no alguien externo. Lo que más necesita la Fiscalía y las instituciones de justicia es transparencia. Si no avanzamos en transparencia, la gente no confiará en la justicia”.

En relación con la elección del Fiscal Nacional, donde José Morales resultó rechazado, Arias deslizó que: “Necesitamos legitimidad y transparencia, dando la cara. El proceso anterior careció de transparencia”.

Finalmente, sobre la situación de seguridad en el país “siempre que hay un alza de los homicidios se debe a la irrupción del crimen organizado”.