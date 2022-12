Senador Ossandón: “Nos cambiaron al presidente, elegimos uno y ahora es otro, era moreno y ahora es rubio”

El senador de RN, Manuel José Ossandón, se refirió a la situación que atraviesa el país en materia política y se refirió al presidente Gabriel Boric.

En conversación con ‘Quién lo Diría’, el senador de Renovación Nacional criticó a la coalición oficialista. “Nos hemos acostumbrado que este gobierno tiene dos almas y que hay un desorden tremendo. Este gobierno tiene líneas completamente distintas”.

Respecto de los acuerdos por un nuevo proceso constituyente, Ossandón declaró que: “Hay mucho más acercamiento de lo que parece, el problema es cuál va a ser el rol de los parlamentarios de la ex concertación”.

En relación con el rol del mandatario, el senador RN fue tajante. “El presidente Boric hizo campaña de una forma y gobierna de otra forma. Nos cambiaron al presidente. Elegimos uno y tenemos otro. Elegimos uno moreno y ahora tenemos un rubio”.

Además, Ossandón fue crítico de la mirada del Ejecutivo hacia el ex presidente Ricardo Lagos Escobar. “El presidente Lagos fue un gran presidente, se mandó un ‘cagazo’ con el Transantiago, pero que fue más culpa de sus asesores. La campaña de destrucción de su imagen, la hicieron estos jóvenes, dirigidos por Boric”.

Finalmente, el senador hizo un llamado a la ex concertación. “Estamos un problema súper grave, porque el poncho les quedó inmenso (…) hago un llamado a la ex concertación que defiendan su legado. No por un par de ‘peguitas rasca’ van a hipotecar el futuro de Chile”.