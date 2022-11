Daniel Johnson de Paz Ciudadana: “Las medidas de seguridad que se están tomando no son efectivas”

En entrevista con ‘Qué Hay De Nuevo’, el director ejecutivo de Paz Ciudadana Daniel Johnson se refirió a la crisis de seguridad y migración que atraviesa nuestro país, acusando que Chile lleva años de planes deficientes para enfrentar estos temas.

Como lo dijo en la entrevista, la migración excesiva, combinada con un sistema que no estaba preparado para recibirla y que ha dejado a muchas personas que llegan a nuestro país en situaciones realmente precarias, ha contribuido a postales como las que vimos recientemente, en donde niños extranjeros amenazaban con cuchillos a otras personas en Paseo Ahumada. Johnson advierte que los planes que se han implementado hasta ahora claramente no han dado resultados positivos:

“Las medidas que se están tomando (en materia de seguridad) no logran ser efectivas… El problema es que las soluciones definitivas suelen ser más compleja y de mediano a largo plazo”,

Johnson agrega que:

“Lo que otros países han hecho es mejorar la comunicación. Evidentemente tiene que haber un diálogo, y no podemos pensar que la única respuesta puede ser la represión, sin desconocer que lo que están haciendo (los vendedores ambulantes e inmigrantes ilegales) es ilegal”.

Eso sí, el director ejecutivo de Paz Ciudadana hizo énfasis en que no es cierto que el crimen vaya al alza, ni tampoco el que involucra a menores de edad, pero los datos sí demuestran que los delitos se han vuelto más violentos en este último caso:

“Para aclarar las cifras: Los jóvenes y los menores de edad están participando menos en delitos. Eso indican los datos en Chile y también en el extranjero. Hay una creencia de que los menores están cometiendo más crímenes, pero eso no es así… Lo que sí es cierto, es que los jóvenes están cometiendo delitos más violentos. El problema es que estos jóvenes tienden a ser el último eslabón de la cadena delictual. Están en una edad en donde la percepción de riesgo es menor, en donde la necesidad de pertenecer a un grupo es mucho más necesaria y tienen mayor descontrol de impulsos”.

Para Johnson, una respuesta a este problema está en el sistema educativo. Después de todo, los datos indican que los niños que abandonan su educación escolar son más propensos a estar relacionados con actividades delictuales. Sin embargo, cuestionó cómo ha respondido el Estado ante estos desafíos, asegurando que el énfasis se ha puesto en estrategias que han demostrado no ser suficiente:

“Seguimos centrando los recursos en tratar de fortalecer la persecución. Hemos aumentado el contingente de Carabineros, lo que está bien, pero no hemos estudiado las funciones de esos carabineros y si son o no las más eficientes para dar el servicio que la ciudadanía necesita. Hay muchas cosas que pensar en términos de gestión, y no solo de tratar de fortalecer los mismos sistemas tal y cómo funcionan hoy”.

Revisa la entrevista completa con Paola Berlín, Catalina Edwards y Matías De La Maza.