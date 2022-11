Entrevistas Jorge Burgos por Ley de Seguridad del Estado: “Ojalá sea un punto de inflexión, este gobierno, incluido el Presidente, fueron agitadores del orden público” El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a la situación por el paro de camioneros y a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. En conversación con ‘Quién lo Diría’, el ex titular de Interior abordó la situación que se vive por los camioneros y el paro que mantiene cortado el tránsito en varias rutas del país. “La Ley de Seguridad del Estado es un instrumento pensado en la pacificación. Hay que ocuparla con mucho cuidado”, expresó. Sobre esta aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, Burgos deslizó que: “Espero esto sea un punto de inflexión (…) este gobierno, incluido el Presidente, fueron agitadores del orden público”. El ex ministro valoró la medida del gobierno. “Aplaudo esta decisión. Lo que se hizo ayer es lo que había que hacer. Es un paro ilegal excesivo en sus condiciones y demandas. Tenemos que salir de la anomia de que en Chile cualquiera hace lo que quiere”. Finalmente, el ex ministro Jorge Burgos declaró sobre la situación en la Macrozona Sur que: “No existe ninguna democracia en forma en el mundo, que no tenga una tipificación del terrorismo”.

