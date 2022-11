Ministro Juan Carlos García por situación del rubro de la construcción: “El alza de los precios de materiales supera con creces el alza del IPC”

El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió a la situación que atraviesa el rubro de la construcción con el alza de los precios de los materiales.

Con respecto de la situación que atraviesa el rubro de la construcción, especialmente tras la quiebra de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CVV), el debate quedó instalado por la situación económica del país.

Sobre esto, García expresó que: “Desde el año pasado que el alza de los precios de materiales supera con creces el alza del IPC. Muchos de los contratos acogen al IPC y se permitía absorber cierta absorción del costo de los materiales. Los contratos a un año y medio o dos años comienzan a sufrir de manera importante”.

Consultado por el viaje del presidente Gabriel Boric a La Araucanía, el ministro del MOP declaró que: “Al no tener un programa de Estado no se puede evaluar ni revisar impactos (…) el presidente por lo mismo arma un plan al largo plazo, para que no se parta de nuevo con cada administración”.

Finalmente, sobre el plan para tener un pago único en carreteras, García apuntó que este “no busca responder a intereses particulares ni a grupos de presión que buscan bloquear autopistas”.

