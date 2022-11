Pablo Urquízar y La Araucanía: “Sin libertad no hay derechos fundamentales, hay una amenaza de seguridad nacional”

El ex coordinador de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, se refirió a la visita del presidente Boric a la región de La Araucanía.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, Urquízar valoró el reconocimiento del presidente Boric de actos terroristas en la zona. “El reconocimiento del terrorismo en la Macrozona Sur es un aspecto de índole político extremadamente relevante (…) las medidas que anunció, eso sí, son para delincuencia común”, deslizó.

Respecto de las afirmaciones del presidente, quien afirmó que el Estado tiene una deuda por el conflicto con el pueblo Mapuche, Urquízar fue tajante. “El único conflicto real que existe es el conflicto del Estado de Chile con el terrorismo y el crimen organizado”, dijo.

Sobre la situación en la Macrozona Sur, para Urquízar no hay seguridad, y por ende “sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay derechos fundamentales. Hay una amenaza de seguridad nacional”.

Finalmente, consideró que distintas organizaciones como la CAM y la RMM no son interlocutores válidos. “Los interlocutores válidos son las personas pacíficas y las respectivas autoridades. Jamás la CAM y la RMM”.