Entrevistas Alejandra Ojeda de Ipsos por reforma previsional: “Las AFP son el sector con la reputación más dañada y el que se observa menos empático y menos solidario por parte de la ciudadanía” En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’ la gerente de asuntos públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, se refirió a la reforma previsional. Ojeda declaró que: “Hay un consenso de que el sistema debe mejorar” pero insistió que “no pasa sólo por los montos, sino que por el sistema en general”. En ese sentido desde Ipsos consideran que: “La hipótesis que tenemos es que no existe una comprensión ciudadana de lo que implica la reforma”. Además, Ojead afirmó que: “La idea de que los fondos son míos y puedo ir a recuperarlos destruye cualquier conversación sobre cómo mejoramos las pensiones”, refiriéndose al impacto que tuvieron los retiros. Finalmente, abordó el rol que tienen las AFP en el sistema que se busca implementar “las AFP son el sector con la reputación más dañada y el que se observa menos empático y menos solidario por parte de la ciudadanía”, cerró.

[{"id_post":62887,"post_title":"Sergio Retamal, miembro del Consejo Asesor Econ\u00f3mico de San Francisco: “Chile no estar\u00eda donde est\u00e1 si no fuera por las AFP”","post_link":"\/entrevistas\/2022\/11\/07\/chile-afp-sergio-retamal.html","post_date":"Nov 07 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/11\/foto_0000000120200723182535_1-459x306.jpeg","tag_principal":false},{"id_post":47588,"post_title":"Asociaci\u00f3n de AFP llaman al pr\u00f3ximo gobierno de Boric a avanzar en la PGU tras el impacto de los retiros del 10%","post_link":"\/noticias\/2022\/01\/14\/asociacion-de-afp-llaman-al-gobierno-de-boric-a-avanzar-en-la-pgu-tras-el-impacto-de-los-retiros-del-10.html","post_date":"Ene 14 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/01\/FJEk2htX0AY4p_u-230x306.jpg","tag_principal":"AFP"},{"id_post":46618,"post_title":"Asesor econ\u00f3mico de Gabriel Boric se refiere al cierre de las AFP: \u201cPuedes odiarlas, pero no hagas una tontera tan brutal de cerrarlas de un d\u00eda para otro\u201d","post_link":"\/noticias\/2022\/01\/05\/asesor-economico-de-gabriel-boric-se-refiere-al-cierre-de-las-afp-puedes-odiarlas-pero-no-hagas-una-tontera-tan-brutal-de-cerrarlas-de-un-dia-para-otro.html","post_date":"Ene 05 2022","image":"\/sites\/2\/2022\/01\/imagen_principal-130-544x306.jpg","tag_principal":"ECONOM\u00cdA CHILE"}]