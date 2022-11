Presidente del Partido Liberal emplaza a Gloria Hutt por dichos contra Mirosevic: “No todo lo que está a la izquierda de ellos es extremismo”

Este lunes, se definirá quién sucederá al diputado Raúl Soto (PPD) en la presidencia de la Corporación.

Patricio Morales, Presidente del Partido Liberal, se refirió a la posible llegada de Vlado Mirosevic a presidir la Cámara de Diputados y Diputadas.

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, el timonel liberal fue claro en sus apreciaciones de cara a un día clave como lo será este lunes en la Cámara, donde a partir de las 5 de la tarde, deberán definir quién presidirá la testera.

Igualmente, este se refirió a lo ocurrido en el cónclave oficialista de este domingo en Cerro Castillo, donde participaron las fuerzas oficialistas y autoridades de gobierno. “Vamos a construir un mecanismo para procesar nuestras diferencias de la mejor manera posible”, expresó.

Asimismo, el presidente del Partido Liberal expresó sus apreciaciones sobre la coalición de gobierno. “Veo en Apruebo Dignidad una apertura al cambio e intenciones de fortalecer al gobierno, y no seguir poniéndole palitos en ciertas decisiones”.

Finalmente, emplazó a la presidenta de Evópoli y ex ministra de Transportes, Gloria Hutt. “No entiendo las declaraciones de la presidenta de Evópoli, me preocupa. No todo lo que está a la izquierda de ellos es extremismo”.

Escucha la entrevista completa: