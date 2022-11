Senador Latorre: “Sectores conservadores quieren que metamos el programa a un cajón y volvamos a los años 90”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente además de Revolución Democrática, se refirió a las tensiones al interior de las coaliciones oficialistas y el futuro de los partidos en el gobierno.

En ese sentido, Latorre se mostró optimista sobre el cónclave convocado por el Ejecutivo para este domingo, en donde ve la posibilidad de limar asperezas y alinear posiciones. Eso sí, el senador da absolutamente por superado el impasse de hace algunas semanas, cuando criticó en duros términos a la ex Concertación por ‘querer enseñarle al Apruebo Dignidad cómo dirigir una coalición’:

“No me voy a hacer cargo de más o menos ofendidos. Para mí ya está. Si hay más gente ofendida, no me haré cargo de eso. Estamos trabajando en que el cónclave sea un espacio y una oportunidad. Planteo que hay que hacer una nueva síntesis intergeneracional, en donde ninguno le tenga que imponer al otro recetas que ya no sirven, pero también que la generación nueva no le imponga a la generación tradicional nuestra forma de hacer las cosas”.

Latorre negó que Apruebo Dignidad esté pasando por una ‘crisis de identidad’ tras el triunfo del Rechazo, ya que “siempre nos han dicho eso”, pero reconoció:

“Más bien estamos elaborando tras una derrota muy profunda y dolorosa como la del plebiscito del 4 de septiembre. Sin duda nos golpea. La tarea política es cómo levantar cabeza y seguir caminando. Por eso estamos metidos en un nuevo intento de proceso constituyente”.

El senador también rechazó la visión de que el triunfo del Rechazo también implicó un rechazo al programa de gobierno:

“No creo que sea lo mismo. Algunos lo meten todo al mismo saco. Creo que esa visión le conviene a sectores conservadores que dicen ‘bueno, metamos el programa de gobierno en un cajón y volvamos a la política de los 90s”.

Te dejamos con su entrevista con Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.