Noam Titelman, fundador del Frente Amplio: “El FA ha aprendido, a porrazos, que el contexto cambió”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, el fundador del Frente Amplio, Noam Titelman, analizó el giro del gobierno hacia temas de seguridad luego de que las encuestas recalcaran que es la mayor preocupación de los chilenos hoy en día.

Con respecto al cambio de enfoque acorde a las inquietudes de la ciudadanía, el también economista reflexionó: “Me parece que de a poco, y a veces a porrazos, en el Frente Amplio ha habido un reconocimiento de que el contexto ha cambiado. Si la delincuencia aparece como preocupación en todas las encuestas, el gobierno no puede ignorarlo”.

Eso sí, Titelman recalcó que la estrategia para enfrentar la crisis de seguridad no puede venir solo del Ejecutivo, y que es necesario llegar a acuerdos transversales. Eso sí, también apuntó a que es necesario que los partidos del oficialismo remen para el mismo lado:

“Varios de estos temas requieren de grandes acuerdos para ser sostenibles en el tiempo. No vamos a resolver los pactos sociales con el 50%+1. Pero también hay una construcción de puentes internos. Al momento de entrar a gobernar, todos los partidos son parte de una coalición, aunque no quieran ponerle nombre. Entonces son un desperdicio de tiempo todas estas discusiones internas”.

Con respecto a la supuesta ‘renuncia’ a ciertas propuestas de campaña del presidente Gabriel Boric, Titelman propone otra forma de verlo:

“No me gusta el término ‘renuncia’, porque es como decir que cuando el agua cae de arriba hacia abajo es porque renuncia a la ley de gravedad. Me parece que reconocer la realidad no tiene que ver con desconocer principios o demandas… El programa de primera vuelta tenía decena de propuestas que probablemente no alcanzan para un solo gobierno, pero ha habido una confluencia hacia la reforma de pensiones, la reforma tributaria, un gran acuerdo de seguridad, en el combate a la inflación y en retomar el crecimiento económico”.

Revisa la conversación completa junto a Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.