Paulina Vodanovic, timonel PS: “Si una coalición no acepta que se rechazaron ideas refundacionales, no es nuestro problema”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic se refirió a las múltiples tensiones que han dificultado llegar a un acuerdo entre partidos por el futuro del proceso constituyente.

Vodanovic reflexionó sobre los dichos del fin de semana del senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, quien le dijo al socialismo democrático (ex Concertación) que ‘no les vinieran a decir cómo manejar una coalición’ a Apruebo Dignidad. La timonel del PS dijo haber conversado directamente con Latorre tras esos controversiales dichos, haciéndole ver que podían complicar las conversaciones sobre la nueva Constitución:

“Es injusto decir que vinimos a trancar la pelota, y es complejo cuando tú le imputas eso a tus socios. Quiere decir que el afecto que debiese haber para conducir este gobierno está dañado. Yo se lo hice ver al senador Latorre en el comité político: No puede pretender mandarse esa tesis por el diario sin que afecte el diálogo constituyente, no solo entre nosotros, pero en general”.

Paulina Vodanovic también recalcó que en el segundo piso de La Moneda no hay ningún representante del socialismo democrático, por lo que no entiende por qué sería la ex Concertación la que influye al presidente Gabriel Boric.

Ante los cuestionamientos de Apruebo Dignidad ante el socialismo democrático, Vodanovic fue clara:

“El 4 de septiembre se rechazó un texto que no convenció a la ciudadanía, pero también se rechazaron ideas refundacionales, y eso es evidente. Si eso no es aceptado por una de las coaliciones, no es culpa nuestra. Eso es un error de diagnóstico”.

Vodanovic también dirigió duras palabras contra la derecha, asegurando que han retrasado tanto las negociaciones por el nuevo proceso constituyente que ya ve difícil que se llegue a un acuerdo en el corto plazo:

“No veo grandes diferencias dentro del oficialismo (en las ideas para el nuevo proceso constituyente). Nadie tiene un problema de principios con esto. Lo que me preocupa es que, con estas discusiones (sobre mecanismos, número de convencionales, etc…), que cada día se retrasan más, veo muy difícil que tengamos un acuerdo”.

Agregó también: “No podemos permitir que la derecha limite la discusión democrática”.

Revisa la conversación junto a Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.