Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda: “Hay mucha gente en el poder que jamás ha vivido problemas macroeconómicos”

En entrevista con ‘Quién Lo Diría’, el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés analizó el complejo futuro económico que se avista para nuestro país, marcado por una recesión y fuertes problemas para hacer negocios.

Para el economista, la desaceleración económica es inevitable, y los esfuerzos deben concentrarse en evitar que sea muy prolongada en el tiempo:

“Lo que se juega ahora no es tener una desaceleración. Ese es el precio que hay que pagar por malas decisiones previas, además de la fuerte inflación internacional, la guerra en Ucrania, etc…”.

Valdés mira con ojos críticos las decisiones que ha tomado este gobierno ante la situación, asegurando que “el problema es que hay mucha gente en puestos de poder que jamás ha vivido problemas macroeconómicos”, y sentenciando que:

“Es bien importante que el gobierno decida que, cuando hay dilemas, alguna vez gane el crecimiento económico. A veces hay que tomar decisiones difíciles… (para este gobierno) siempre pesa más lo otro”.

Rodrigo Valdés también cuestionó lo que percibe como una falta de consideración sobre los efectos que cada decisión tiene sobre la economía:

“Muchas de las personas que toman estas decisiones no perciben los efectos que tendrá en la economía. No solo se paran proyectos (como lo ocurrido en Plaza Egaña), sino que no se ven los efectos colaterales. Muchos inversionistas ven lo que está pasando y dicen ‘yo no me meto en esto'”.

Valdés también hizo un llamado a llegar a un pacto político sobre el tema de pensiones, o nos arriesgamos a nuevos retiros de fondos que golpeen aún más la economía.

Revisa su conversación con Juan Manuel Astorga y Cony Stipicic.