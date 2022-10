Ex ministro Mañalich emplaza al subsecretario Ahumada y acusa falta de contratos de vacunas contra el Covid: “Se ha preocupado sólo del TPP-11”

Para el ex titular de Salud, el rol del subsecretario de Relaciones Económicas Exteriores no ha sido el que se espera en tiempos de pandemia.

El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la situación sanitaria por la que atraviesa el país en medio de un posible rebrote en los casos Covid.

En diálogo con ‘Qué hay de Nuevo’, el ex jefe de la cartera de Salud apuntó a que existe una situación deplorable en cuanto a la vacunación contra el Covid-19. “Tenemos un problema serio en la campaña de vacunación. Hay gente que dice ‘para qué me voy a testear o para qué me voy a vacunar, si es un resfrío nada más'”.

Sobre el rol del gobierno en la negociación de contratos para obtener más vacunas para combatir el coronavirus, el ex ministro Mañalich fue tajante en sus críticas, y emplazo al subsecretario José Miguel Ahumada. “Se deben gestionar contratos para las vacunas contra el Covid. El actual subsecretario de lo único que está preocupado es que no ocurra el TPP-11 . La cantidad de contratos que ha cerrado para vacunas es ínfimo”.

Consultado por el panorama que vive Estados Unidos, donde los movimientos anti vacunas siguen creciendo y haciendo ruido en varios lugares, Mañalich fue claro. “Los estados demócratas son claramente zonas con mayor vacunación en comparación con los republicanos”.

