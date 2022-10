Alcalde Carter: “Me gustaría ser presidente de Chile”

El edil fue tajante en sus críticas hacia el Frente Amplio y al gobierno del presidente Boric.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió en ‘Qué hay de Nuevo’ a la situación que atraviesa el país en materia de seguridad.

Consultado sobre la Ley de Cierre de Calles y Pasajes que comenzó a implementarse en su comuna, el edil dijo que: “Seis meses se demoró la Contraloría. Contraloría apunta con el dedo constantemente acusando negligencias, pero no aplica el mismo criterio para ellos mismos”.

El edil apuntó además a la crisis de seguridad que vive el país y declaró que uno de los principales problemas está en la falta de respeto con la autoridad. “Pueden haber miles de millones de dólares en recursos, podemos tener a miles de Carabineros más, pero mientras se le siga faltando el respeto a las policías no se saca nada. Hay un problema de actitud, y la autoridad está sobrepasada. Se debe restablecer el respeto a la policía, porque de lo contrario sería botar la plata”.

En ese sentido, declaró que: “El monstruo de la violencia debe quedar atado en una jaula con un candado llamado ‘estado de derecho’”.

Carter además no evitó mostrar su aspiración a ser presidente de la República. “No voy a mentir: Me gustaría ser presidente de Chile. Antes que una primaria me gustaría saber con quién y para qué. El orden público que es el principal déficit que tenemos sobrepasan uno o varios nombre y sobrepasan a un mecanismo electoral”.

Finalmente, el jefe comunal argumentó que: “Me sentí estafado por el gobierno de Piñera, que se enfocó a un sólo sector social y que gobernó para un grupo de amigos. Eso no puede volver a ocurrir. O cambiamos o tendremos otro gobierno nefasto como el del Frente Amplio”, cerró.

