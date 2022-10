Marco Enríquez-Ominami emplaza al presidente Boric: “Se me agotó la paciencia con el gobierno”

El excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, emplazó al gobierno de Gabriel Boric y criticó que “pidan perdón en cada reunión”.

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, ME-O expresó su descontento con el Ejecutivo y afirmó que para el actual mandatario: “Gobernar es decepcionar”, añadiendo que: “Estamos asistiendo a una aceleración de los tiempos. No hay ninguna paciencia. El diseño del presidente fue equivocado y ha sido desastroso”.

Asimismo, el ex candidato a la presidencia expresó que: “La política es darle sentido a las cosas y ellos no hicieron el esfuerzo”-

Consultado por el momento que vivió el presidente en Conapyme, que fue confrontado por un asistente, ME-O planteó que: “Se debe confrontar con ideas al gobierno, pero con ideas, no como se hizo hoy al presidente (…) la gente quiere cambios y todos los queremos”.

Sobre el actual sistema electoral, Enríquez-Ominami fue crítico. “Nuestro sistema de doble mayoría es un desastre. La gente vota por un ejecutivo y le da la mayoría a la oposición en el Congreso”.

Finalmente, el ex candidato mostró su descontento hacia el Ejecutivo. “La derecha está inteligentemente dominando los tiempos. El gobierno se frustró, no tiene diseño y están perdiendo la convicción (…) A mí por lo menos se me agotó la paciencia con el gobierno”.