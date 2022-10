Jorge Uauy, presidente de Palestino: “El próximo presidente de la ANFP debe empezar a solucionar problemas”

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, se refirió a la situación del fútbol chileno y a la polémica tras la suspensión del partido con Antofagasta.

Sobre la suspensión del encuentro con Antofagasta, Uauy declaró que: “Lo que le sucedió a Palestino es una netamente una mala gestión del Club Antofagasta, y es una falta estipulada en el reglamento que se debe cumplir a cabalidad”.

Asimismo, el presidente del club árabe es optimista. “No me cabe ninguna duda de que el Tribunal de Disciplina tendrá un fallo favorable a Palestino”.

Respecto de las elecciones en la ANFP, Jorge Uauy deslizó que: “Aún no hay candidatos. Yo no tengo idea quiénes se van a presentar. Por ahora son especulaciones. Obviamente que Milad se quiere reelegir, pero aún no es candidato”.

Consultado por las declaraciones de Pablo Milad, quien dijo que “el fútbol chileno no está en crisis” Uauy planteó que: “Debemos buscar mecanismos para encausar la industria. En la medida de que le va bien a la industria le va bien al club, y cada presidente debe pensar de esa forma”.

Finalmente, en torno a los desafíos para el próximo presidente del fútbol chileno, Uauy fue tajante. “El fútbol está con problemas. El próximo presidente de la ANFP debe comenzar a solucionar los problemas que están pendientes y a crear nuevas instancias para hacerlo. Las instancias que tenemos ahora no son suficientes”.