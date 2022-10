Diputado Schalper critica al gobierno por “presiones” para llegar a acuerdos por el proceso constituyente

En conversación con ‘Qué hay de Nuevo’, el diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió a los diálogos por el proceso constituyente.

Sobre la idea de tener cerrado un acuerdo en octubre, el diputado lo volvió a descartar y dijo que: “Hay que tener un poco de realismo” y dijo que se hará todo “con calma“. Asimismo, afirmó que: “Veo con preocupación la presión del gobierno”.

En ese sentido, consultado por las palabras del presidente Boric, que dijo que hay veces que no hay que ir más rápido que el propio pueblo, Schalper fue tajante. “No espero que el gobierno haga una epopeya de auto flagelación, pero si al menos que muestren empatía y que no digan que la ciudadanía va más lento que ellos. Eso tiene un ‘tufillo’ antidemocrático”.

Finalmente, sobre los primeros puntos en que hay algún tipo de consenso, el diputado de RN planteó que: “Los 12 puntos tocan los elementos más esenciales para que tengamos un proceso sobrio”.

