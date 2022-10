Entrevistas Ricardo Lagos Weber: “Hay sectores de Apruebo Dignidad que piensan que los tratados comerciales son ‘hipotecar Chile’” En entrevista con Quién Lo Diría, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber aplaudió que el senado aprobase finalmente el TPP-11, y destacó que el propio presidente Gabriel Boric empujó para que la discusión por el tratado avanzara, pese a los cuestionamientos de su propio sector. Lagos Weber enfatizó que el problema no fue del presidente, pero sí de varios asesores, colaboradores y figuras de Apruebo Dignidad que remaron en contra del TPP-11 incluso cuando el Ejecutivo se mostraba a favor. Ahí apuntó a sectores que creen que los tratados comerciales son dañinos para nuestro país pero que no trabajan en políticas públicas para fortalecer la economía nacional. Revisa su entrevista completa junto a Cony Stipicic y Juan Manuel Astorga.

