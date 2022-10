Natalia Piergentili espera que para el 18 de octubre haya un acuerdo por nuevo proceso constituyente

Esta semana continúan las reuniones para llegar a acuerdos por un nuevo proceso constituyente.

La presidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, se refirió a las conversaciones por un nuevo proceso constituyente.

Este martes, el Partido Republicano y el Partido de la Gente, junto con personeros de la Democracia Cristiana como Matías Walker y Ximena Rincón anunciaron la creación de una mesa paralela por un nuevo proceso constituyente. Esto, debido a las acusaciones por parte de estos mismos de un supuesto “veto” de las conversaciones existentes.

Sobre esto, la presidenta del PPD emplazó que: “Yo no he visto propuestas del Partido de la Gente y el Partido Republicano no quiere un nuevo proceso”.

Respecto de las fechas tope para presentar el acuerdo por un nuevo proceso constituyente, la presidenta del conglomerado de centroizquierda fue clara. “Tenemos que ser capaces de mostrar una clase política que se pone de acuerdo y que da respuestas. Ojalá no pasemos del 18 de octubre sin un acuerdo”.

En ese sentido, Piergentili apuntó que “estamos en deuda con nosotros mismos como sociedad chilena” y añadió que “el 18 de octubre es una fecha importante para decirnos como chilenos que cumplimos y que tenemos una hoja de ruta”.

Finalmente, consultada por la discusión sobre el TPP-11, la timonel del PPD expresó que: “El gobierno no se ha metido en la discusión de sacar el proyecto y ha dejado que la discusión se desarrolle”, cerró.