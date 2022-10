Vlado Mirosevic: “Tenemos la dificultad de no haber entrado al debate de mecanismos porque la oposición quiere definir primero los estándares”

El diputado del Partido Liberal y ex vocero del apruebo, Vlado Mirosevic, se refirió a la situación en medio de las negociaciones por un nuevo proceso constituyente.

El diputado fue crítico del trabajo de la Convención, y enfatizó en que no fue el oficialismo que tenía mayoría dentro del órgano. “Siempre se dijo que el oficialismo no dominaba la Convención, y no nos creían. El oficialismo no era mayoría, eran otros sectores de listas de independientes”.

Asimismo, Mirosevic apuntó que: “Creo que es necesario ser autocríticos sobre qué se hizo mal. En eso he visto un buen tono en el oficialismo” agregando que “faltó un poco más de carácter para haber puesto un tono más amplio y dialogante. Los constituyentes no tuvieron esa capacidad”.

Sobre la búsqueda actual de acuerdos por un nuevo proceso constituyente, el diputado liberal argumentó que: “Hoy tenemos una dificultad, porque no hemos podido entrar al debate de mecanismos porque la oposición ha dicho que hay que definir primero los estándares”.

Finalmente, Mirosevic recalcó que: “Chile no necesita más incertidumbre. Tenemos plazos acotados para llegar a acuerdos. Nosotros no tenemos el sartén por el mango”.