Gastón Gómez, abogado constitucionalista: “Algunos sectores radicales de izquierda buscan un proceso constituyente sin límites y sin resguardos”

El abogado constitucionalista, Gastón Gómez, abordó la discusión por un nuevo proceso constituyente para nuestro país.

En diálogo con ‘Quién lo Diría’, Gómez apuntó sobre la discusión que. “El asunto no es solo de bordes o no. El punto es cual es el proceso en su integridad, qué aspectos se involucran y cuál es el propósito de la Convención” y añadió que dentro del diálogo “mucho hablan de un proceso deliberativo pero luego piensan en una Convención al estilo del Congreso y eso no es deliverativo”.

En ese sentido, el abogado constitucionalista expresó que: “Los mínimos que se han plasmado en la prensa son de una vaguedad y una inutilidad, que preferiría que no hicieran una cosa así”-

Igualmente, valoró que: “Los diálogos están avanzando y eso me parece esperanzador (…) lo que se está haciendo tiene un enorme valor para el futuro del país”.

Además, hizo una fuerte crítica hacia algunos de los sectores más radicales de izquierda. “Hay una tendencia fuerte de algunos sectores radicales de izquierda de tener un proceso constituyente sin límites y sin resguardos”.

Finalmente, Gómez planteó una interrogante. “¿Vamos a aceptar un proceso constituyente como un juego de póker? ¿Dónde basta tener 3 aces y uno se lleva la torta completa?”.