Javier Macaya por nuevo proceso constituyente: ”La Constitución es demasiado importante como para dejarla en manos de unos pocos y repetir errores del pasado”

En conversación con Quién Lo Diría, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, estuvo para analizar las conversaciones por un nuevo proceso constituyente.

Consultado sobre de qué depende el ánimo constructivo ante lo que viene con respecto a las conversaciones sobre el nuevo proceso constituyente, el senador dijo:

”De no polarizar el ambiente, de no tener vencedores soberbios y vencidos tozudos. Vencedores con una soberbia de que acá el 62% significa que no hay que hacer nada, y están de alguna manera tratando de generar un status super complejo”.

”Y hay algunos vencidos que son medios tozudos, que son medios porfiados respecto de la evidencia de lo que no funcionó, algunos ejercicios de repetir todo exactamente igual, sin ciertos principios que para nosotros son importantes que pueden cautelar que el proceso no inicie nuevamente un camino refundacional que sea rechazado por Chile”.

Profundizando, explicó:

”Yo siempre les digo que tienen mala memoria respecto a un tema que en el pasado lo pudimos haber cerrado de una manera distinta y yo creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad para que este tema no lo siga siendo siempre en la materia de la política pública chilena”.

”Tanto la mala memoria de los vencedores y de los vencidos tiene que ser un buen aligente para hacer bien las cosas ahora”.