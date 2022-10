Álvaro Elizalde y proceso constituyente: “Lo que está en juego es demasiado importante como para tomar decisiones con la calculadora en la mano”

Este viernes continúan las conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, se refirió a lo ocurrido tras la reunión de este jueves entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El senador del Partido Socialista comenzó refiriéndose a la presencia de ‘Pancho Malo’ a las afueras del congreso, a quien salió a encarar. “Se instalan bajo la lógica de las barras bravas a las afueras del congreso (…) es una lógica que se instaló por parte de dirigentes deportivos y ahora se aplica a la política”.

En ese sentido, Elizalde explicó que: “Me pareció que era el momento de salir a encararlos. No se trata de legitimar lo que hacen, al contrario, es expresar que las presiones son inaceptables en democracia”.

Consultado por la reunión de este jueves, el ex timonel del PS detalló que: “Aún estamos lejos de un acuerdo. Hemos tenido eso sí pasos importantes, pero aún no se vislumbran resultados” y valoró que “ha existido en general una actitud constructiva de la mayoría de los sectores. Macaya ha tenido una actitud permanente que es muy constructiva”.

Además, Elizalde agregó que: “Espero que podamos acelerar el diálogo para llegar a un acuerdo con sentido y un mecanismo que le de legitimidad al proceso constituyente” e indicó que “no hemos adelantado ni descartado plebiscito de entrada u otras consideraciones que si bien no cuentan con apoyo transversal, no se pueden descartar”

Asimismo, fue contundente en definir que: “Lo que está en juego es demasiado importante como para tomar decisiones con la calculadora en la mano”.

En relación con el rol que deben cumplir los expertos en la futura redacción de la Carta Magna, Elizalde fue tajante. “El rol de los expertos es importante, porque permite contar con soporte técnico-jurídico”.

La inestabilidad en el país ha sido uno de los mayores factores de preocupación tanto de los mercados como de la política en Chile post plebiscito, y para el presidente del Senado “el mayor factor de inestabilidad en nuestro país es no hacer nada (…) la actual constitución si bien está vigente, está políticamente derogada. Eso es un factor de inestabilidad“.

Finalmente, respecto de las críticas que apuntan al Congreso, Elizalde fue tajante. “No se debe generar la falsa imagen de que estamos sólo preocupados del proceso constituyente”, concluyó.