Ministro Marcel tras votación de Reforma Tributaria: “Uno nunca tiene que perder la esperanza de que la responsabilidad prime ante los cálculos políticos”

El día de ayer, se lograron acuerdos en 11 de 27 indicaciones de la Reforma Tributaria.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó en ‘Ahora es Cuando’ el panorama en medio de la discusión de la reforma tributaria.

En medio de la discusión por el proyecto del gobierno, que sufrirá cambios en su contenido luego del debate en el Congreso, el ministro de Hacienda puso en contexto la reforma. “En los últimos años de la dictadura se hicieron reformas al impuesto a la renta que prácticamente los hacía desaparecer (…) a la vuelta de la democracia se propuso una reforma tributaria que la derecha votó en contra”.

Asimismo, Marcel hizo un balance del trabajo que ha realizado el Ejecutivo para prosperar con la iniciativa. “Hemos aprendido de que uno tiene que tener claro los objetivos de lo que uno quiere hacer con una reforma tributaria, pero también debe existir disposición para dialogar” y agregó que “uno nunca tiene que perder la esperanza de que la responsabilidad prime ante los cálculos políticos”.

Respecto de las conversaciones por la Reforma Tributaria, el jefe de la billetera fiscal expresó que: “Esto trasciende a las negociaciones políticas. Hay que mirarlo desde la perspectiva de las personas” y añadió sobre las dudas ciudadanas de la reforma que busca modificar la recaudación que “la clase media en Chile tiene derecho a ser escéptica”.

Sobre ese punto, Marcel fue claro en decir que “el mundo político no puede imponerle a las personas algo en lo cual ellos no llegan a creer porque no lo han visto operar” y explicó que “con esta reforma, se ampliará el gasto en los derechos ciudadanos”.

Reforma Previsional

Otro de los compromisos de campaña del gobierno de Gabriel Boric es el proyecto que consolida una reforma a las pensiones. Sobre este punto, el ministro Marcel planteó que: “Se está trabajando en el articulado del proyecto, pronto vamos a tener el articulado completo y es importante que se sepa que no es un tiempo perdido“.

En relación con el contenido de la Reforma, el secretario de Estado argumentó que: “Una de las cosas explícitas, es que un sistema de pensiones debe disminuir el riesgo de pobreza en la vejez. Debe hacerse cargo de los riesgos asociados que podrían perjudicarlos”.

Finalmente, consultado por el mecanismo que esperan implementar dentro del sistema de pensiones luego de la reforma, Marcel fue tajante. “Uno no puede tener un único mecanismo para un sistema de pensiones. El reparto no puede sostener con el tiempo una buena tasa de reemplazo. El de capitalización no permite prevenir el riesgo de pobreza”, cerró.