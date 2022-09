José de Gregorio: “Este gobierno no tiene una agenda agresiva en materia de crecimiento”

“El gobierno creció sobre la base de dogmas e ideologías que pegaron y fueron muy populares, pero que al final eran vacíos”, afirmó el exministro.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, abordó la situación actual del país.

En conversación con ‘Más que Números’, el ex triministro de Economía, Minería y Energía afirmó que “Luego del plebiscito eliminamos un parte de la incertidumbre. No significa que todavía tenemos un camino largo por recorrer”. En ese sentido, sobre los cambios que se proponen desde algunos sectores, De Gregorio expresó que: “No debemos echar todo por la borda. No fueron los últimos 30 años, hubo errores, sí, pero mejorémoslos”.

En relación con el actual gobierno de Gabriel Boric, el decano de la FEN planteó que: “El gobierno creció sobre la base de dogmas e ideologías que pegaron y fueron muy populares, pero que al final eran vacíos”.

Respecto de la situación de la región, De Gregorio planteó que: “Acá no tenemos los gobiernos de izquierda que tienen otros países, con mucha mayor fragilidad, terminan arruinándolos. Vean lo que ha pasado con Argentina”.

Sobre cómo ha manejado la situación económica el actual gobierno, el exministro deslizó que: “Si hay algo que tiene claro este gobierno y cualquier gobierno, es que quieren el progreso del país” pero criticó igualmente que “este gobierno no tiene una agenda agresiva en materia de crecimiento”.