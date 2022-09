Ernesto Ottone: “El gobierno ha tenido un despertar muy violento tras el plebiscito”

Ernesto Ottone fue enfático en decir que: “El pensamiento moderado y de sentido común ganó un espacio muy grande tras el plebiscito”.

El sociólogo y analista político, Ernesto Ottone, analizó la situación del gobierno de Gabriel Boric tras el plebiscito y de cara a un nuevo proceso constituyente.

Sobre el resultado del plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, Ottone indicó que: “El pensamiento moderado y de sentido común ganó un espacio muy grande tras el plebiscito”.

En ese sentido, el sociólogo declaró que: “El gobierno tenía una ensoñación con respecto del resultado del plebiscito y han tenido un despertar muy violento. Ha existido un estallido de las urnas”.

Asimismo, en medio de la búsqueda de un acuerdo constitucional, el sociólogo y analista político deslizó que: “No creo que sea imprescindible producir un apuro (…) el gobierno comete errores en hacer coincidir fechas importantes con resultados del nuevo plebiscito”.

En esa línea, Ottone propuso que: “Es importante dejar que las fuerzas políticas, la academia y los expertos vayan elaborando este proceso. La mejor ayuda del gobierno es generar el marco para que ocurra el debate”.

Finalmente, argumentó que: “No hay otro camino que el acuerdo” y añadió que “lo que planteo es no apurarse o demorarse, sino que no abalanzarse en función de intereses particulares”.