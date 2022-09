Natalia Piergentili emplaza a Chile Vamos: “Lamento mucho que se pongan en duda los acuerdos”

La presidenta del PPD llamó a los partidos de centro derecha y derecha a respetar la palabra empeñada.

La Presidenta del PPD, Natalia Piergentili se refirió al principio de acuerdo alcanzado entre los partidos de oposición y el oficialismo de cara a un nuevo proceso constituyente. Sobre este tema, aseguró que “más allá de lateralidades, lo que ayer se acordó fue un órgano 100% electo, comisión de expertos que acompañe y que fuera paritario”. Respecto del desmentido de Chile Vamos sobre estos puntos, apuntó que “lamento mucho que esto se ponga en duda”.

En esta línea, hizo un llamado a no cometer los mismos errores del proceso anterior y manifestó que “debemos tomar en cuenta lo que sucedió en la elección anterior para no cometer el mismo error (…) una Constitución no es un programa de gobierno, es una declaración de principios y valores”.