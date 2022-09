Chahuán desmiente acuerdo y acusa al presidente Boric de “querer despercudirse rápidamente de la derrota en el plebiscito”

El timonel de RN afirmó que “No hay espacio para la plurinacionalidad, ni para debilitar a los poderes del estado”

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán desmintió el acuerdo constitucional anunciado por los partidos oficialistas para un nuevo proceso constituyente y acusó que “existe un intento del presidente de despercudirse rápidamente de la derrota en el plebiscito”. En esta línea dijo además, que “las fuerzas que aprobaron el rechazo están siendo pauteadas por el gobierno”.

Respecto del eventual acuerdo constituyente en el Congreso, el senador afirmó que “anunciar un acuerdo que no existe es de una irresponsabilidad y falta de prolijidad que pone en riesgo las conversaciones que vienen por delante“. Agregó que desde Chile Vamos hay disposición al diálogo pero que no se debe partir desde una hoja en blanco. “No hay espacio para la plurinacionalidad, ni para debilitar a los poderes del estado. Vamos a poner nuestras condiciones”, señaló.