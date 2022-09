Paulina Vodanovic, presidenta PS: “Apoyamos una Convención 100% electa, pero con mecanismos para evitar repetir el resultado anterior”

En conversación con Quién Lo Diría, la presidente del Partido Socialista, Paulina Vodanovic adelantó el diálogo con las coaliciones de oposición de cara a un acuerdo para la continuidad del proceso constituyente.

Respecto de este tema, se mostró optimista y afirmó que “en una primera semana de conversaciones después de una derrota tan contundente, me da tranquilidad que se respete la palabra empeñada, salvo por el Partido Republicano, si pensamos que Chile Vamos y los partidos de gobierno estamos por continuar con este proceso me deja satisfecha”.

Sobre los mecanismos para elaborar un nuevo texto, la timonel socialista afirmó que la decisión del partido es “apoyar una convención 100% electa pero que le introduzcamos factores que impidan no repetir los resultados anteriores (…) que tengamos un tipo de comité asesor de expertos. No estamos de acuerdo con la derecha de que sea una comisión mixta”.

Consultada por los plazos para acordar los lineamientos de un nuevo proceso constituyente, Vodanovic comentó que “son decisiones relevantes, no me gusta el tema de los plazos y simbolismos. Entiendo que tenemos que actuar con rapidez para dar certezas pero eso no significa que tengamos que salir con soluciones mágicas”.