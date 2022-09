Exministro Eduardo Aninat valora la llegada de Tohá a Interior: “Van a jugar de ‘taquito’ con Marcel”

El ex militante del PDC consideró el arribo de Carolina Tohá a Interior como una gran noticia para el país.

El jefe de la billetera fiscal del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle analizó el rebaraje en el naipe ministerial que realizó este martes el presidente de la República. El exmilitante del Partido Demócrata Cristiano además se refirió al triunfo del rechazo este domingo y analizó que “muchos apostaban a un dólar llegando a 1000. Un precio realista del dólar está entre 800 y 850″, dijo sobre el tipo de cambio.

En materia política, Aninat planteó que tras el cambio de gabinete: “El que sale fortalecido de todo esto es Mario Marcel. Carolina Tohá fue formada por Mario Marcel en lo económico social” y afirmó que el ministro de Hacienda y la ministra de Interior “jugarán de taquito, que es algo muy importante. Muchos ministros de Hacienda aspirábamos a eso en el pasado. Son personas con experiencia”.

A modo de consejo, el ex ministro de Hacienda le envió un mensaje al actual ministro Mario Marcel. “Le aconsejo a Mario Marcel que no debe asumir él nunca la vocería que le corresponde a la presidencia. No me gustó que él anunciara el cambio de gabinete el día antes” y añadió que “la tarea para Marcel es reactivar y re enfocar en los empleos”.

Asimismo, aconsejó al presidente Boric que “deje de jugar en el campo del vértigo y comience a jugar en el realismo y la gradualidad. No podemos tener gobiernos que atropellen la necesaria gradualidad”, cerró.