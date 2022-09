Carolina Tohá: “Si no damos un salto profundo, nos vamos a demorar 50 años en llegar a algún lado”

La ex vocera de gobierno se refirió al panorama de cara al plebiscito de salida del próximo de 4 septiembre.

En conversación con Quién Lo Diría, la exministra y exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá reflexionó respecto del proceso constituyente de cara al plebiscito de salida. Sobre esto, la expresidenta del PPD explicó que “el camino que emprendimos está a la mitad, llegamos a la convención después de un estallido que fue una expresión desbocada de rabia de cosas que debimos haber resuelto a través del sistema político. Si nuestra democracia estuviera funcionando bien no habríamos tenido un estallido”.

En esta línea, agregó que “fuimos ejemplares en ir de un estallido a una convención pero todavía nos falta no asustarnos y no paralizarnos ante la presencia de voces disonantes, hay que persistir en discutir sobre el futuro de Chile, no actuar desde el miedo, y eso tenemos que hace después del plebiscito cualquiera sea el resultado”.

Respecto del plebiscito, Tohá apuntó que: “Si no damos un salto profundo, nos vamos a demorar 50 años en llegar a algún lado. Cuando se da la posibilidad de un salto profundo se generan temores, es normal, pero son esas las decisiones que deben tomar los países”.

Por último, Tohá manifestó que “el clima que se generaría en el país si hubiera un resultado adverso para el Apruebo, barajaría todos los naipes. Lo que es innegable es que el camino del Rechazo abre muchas incertidumbres”.