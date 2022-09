José Miguel Insulza y resultado del plebiscito: “Se apruebe o se rechace necesitamos un país en paz”

El senador del Partido Socialista enfrentó el panorama de cara al plebiscito de salida de este domingo.

En conversación con Quién Lo Diría, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza afirmó que cualquiera sea el resultado, “la vida va a seguir y tendremos que convivir”.

El exsecretario general de la OEA, agregó que si bien no sabe qué va a pasar, “hay una cosa del resultado que es clara, vamos a tener que conversar de nuevo de muchos temas de la Constitución, se apruebe o se rechace” y destacó para eso “necesitamos un país en paz”.

Consultado por las declaraciones del presidente de PC, Guillermo Teillier quien hizo un llamado a “salir a la calle a defender” el triunfo del Apruebo, el parlamentario aseguró no ser partidario de este tipo de afirmaciones. “No me gustan, hay que hacer cualquier cosas por evitar agitar las cosas, no es bueno tensionar a la gente”, señaló.

En esta misma línea, Insulza declaró que “las personas va a ir a votar masivamente el domingo y ojalá con tranquilidad, que no sientan que van a combatir, va a ir a votar y la vida va a seguir más allá de los resultados y tenemos que convivir más allá de los resultados”.