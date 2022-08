Pepe Auth: “La capacidad de los gobiernos de controlar la agenda desapareció hace rato”

El ex parlamentario y experto electoral planteó que desde “el gobierno de Piñera ya se estaba apreciando” la incapacidad del Ejecutivo de controlar la agenda.

El experto electoral y ex diputado Pepe Auth, se refirió a la situación política que atraviesa el gobierno tras la renuncia de Jeanette Vega. Auth apuntó que los gobiernos hace muchos años no pueden controlar su agenda.

Respecto del panorama de cara al plebiscito, Auth apuntó que: “Esta elección, a diferencia de otras, se ha cocinado a fuego lento, es decir, la formación de la opinión y la maduración de la decisión ha tomado más de un año. Cuando una opinión se cocina a fuego lento, es muy difícil cambiar la opinión de la gente”.

Sobre la detención de Héctor Llaitul este miércoles y su posterior formalización, el exdiputado planteó que: “Parte de la coalición y del electorado del apruebo simpatiza con Llaitul. La Convención entregó una declaración en julio pasado, para pedirle al gobierno de Piñera para que abandonara la Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual consideraban como abominable. El gobierno hubiera preferido que esto hubiera pasado después del plebiscito”.

En ese sentido, en relación con un potencial ataque al proceso eleccionario, Auth lo descartó. “No le doy crédito a la capacidad que tenga la CAM de paralizar las elecciones como lo hizo por ejemplo, el movimiento estudiantil con la PSU”.

Consultado por su percepción de la crisis que vive el gobierno tras estos hechos, el experto electoral declaró que: “Parafraseando a Bachelet, podría ser peor. Siempre es la penúltima. Los gobiernos de hoy deben estar preparados para enfrentar crisis tras crisis. La capacidad de los gobiernos de controlar la agenda desapareció hace rato. En el gobierno de Piñera ya se estaba apreciando”.

A propósito de la campaña del “Apruebo” en la recta final hacia el 4 de septiembre, Pepe Auth deslizó que: “El apoyo al presidente ya está calzado con el apruebo. Si el apruebo quiere crecer, deben ir por los electores que no apoyan al gobierno. El presidente no es hoy un factor que pueda incidir en lo que falta del apruebo”

Ante un eventual cambio de gabinete, tras la salida de Jeanette Vega del gabinete, el ex PPD argumentó que: “Es demasiado tarde y el cartucho de cambio de gabinete no es un cartucho que puedas disparar a cada rato. Pudo haber sido disparado para cambiar los datos del apruebo y el rechazo. No lo hicieron por inseguridad de que si iba a ser suficiente”.

Finalmente, proyectó el rol del PC de cara al resto del mandato de Boric. “No veo al Partido Comunista acompañando al presidente Boric hasta el fin del mandato”, concluyó.