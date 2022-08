Exministro Bellolio llama al gobierno a “no subirse a un carro que no les pertenece” tras detención de Llaitul: “No querían presentar ninguna querella”

En conversación con ‘Quién lo Diría’, el ex vocero de Gobierno criticó la postura del Ejecutivo tras la detención de Héctor Llaitul este miércoles.

El exministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio abordó la detención de líder de la CAM, Héctor Llaitul y afirmó que “es una buena noticia” y destacó el trabajo de las policías. Sin embargo, afirmó que hay que ser justos y emplazó a sectores del oficialismo y del gobierno a “no subirse a un carro que no les pertenece”, recordando que esta es una querella se presentó el 2020 y que bajo la administración del presidente Gabriel Boric, “no querían presentar ninguna querella a Llaitul porque sus amenazas eran solo ideas”.

#QuiénLoDiría | @jaimebellolio: "La detención de Héctor Llaitul es una buena noticia, el trabajo de la PDI y Carabineros es valorable. Que el gobierno no se suba a un carro que no les pertenece, esto es una querella del año 2020" En vivo por https://t.co/r7wN20ZQGH pic.twitter.com/wWSBvGZYcV — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 25, 2022

En esta misma línea, el extitular de la Segegob además comentó que esto “no es un problema de un solo gobierno, si no un problema de Estado”. Asimismo, declaró que esto “solo reafirma que por un lado hay legítimas demandas del pueblo mapuche (…) y otra distinta es el robo de madera para financiar al narcotráfico y la venta de armas”.

Bellolio, afirmó sobre Héctor Llaitul que: “Desde una detención o prisión preventiva, no va a ser neutral” y llamó a que es ahí “donde Interior tiene un rol muy importante”.